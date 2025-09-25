سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5758 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5801 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5075 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4350 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 40607 جنيهات بناءً على المستويات المذكورة.