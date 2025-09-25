"كنان السعودية" تبحث إقامة مجمع صناعي في مصر باستثمارات 2 مليار جنيه

بحث كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل مع مجموعة كنان القابضة السعودية برئاسة مهيلب المهيلب، رئيس مجلس إدارة المجموعة، خططها التوسعية في مصر بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة.

وخلال الاجتماع، وفق بيان الوزارة اليوم، استعرضت المجموعة خطة إنشاء مجمع صناعي باستثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه حيث يضم المجمع عدة مصانع متكاملة، من بينها مصنع لإنتاج جميع وصلات وحنفيات ومحابس المياه النحاسية، وآخر لتصنيع الإكسسوارات وأيادي الزنك والاستانلس الخاصة بالمحابس والحنفيات ووصلات المياه.

بالإضافة إلى مصنع متخصص في إنتاج خلاطات المياه النحاسية بمختلف أشكالها وألوانها، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصناعات المعدنية في مصر، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأكد الوزير أن مصر تسعى إلى بناء صناعات تكاملية مع السعودية، استنادًا إلى عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث يفتح التعاون الصناعي المشترك آفاقًا واسعة أمام إقامة مشروعات كبرى تدعم الاقتصادين المصري والعربي، وتحقق قيمة مضافة عالية، وتخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانة البلدين كمراكز محورية للصناعة والتصدير في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستدرس طلب المجموعة مع متابعة تنفيذ التوسعات الجديدة التي من شأنها دعم خطط الدولة لتقليل الواردات، وزيادة التصدير، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تدعم الاستثمارات الجادة كما تحرص على الإدارة الحكيمة للموارد الاستراتيجية، لا سيما وأن خردة النحاس تعتبر مورداً استراتيجياً نادراً، واستغلاله يجب أن يوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع فتح المجال أمام التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات النوعية، بما يراعي تأمين احتياجات السوق المحلي، ثم التوسع نحو الأسواق العالمية، حيث وجه الوزير كافة الموانئ البرية والبحرية بعدم السماح بخروج النحاس، سواء في صورة خردة أو أعواد، إلا بعد تصنيعه في شكله النهائي، وذلك لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي أولًا وتعظيم القيمة المضافة قبل التصدير.

وأكد مهيلب المهيلب، رئيس مجموعة كنان القابضة السعودية أن مصنع المجموعة القائم في منطقة مرغم بالإسكندرية يعمل في تحويل خردة النحاس الأصفر إلى سبائك مطابقة للمواصفات العالمية، عبر منظومة إنتاج متطورة تشمل الأفران وخطوط الطلاء وعمليات الخراطة والتشكيل الساخن باستخدام أحدث التقنيات.

وأضاف أن أبرز منتجات الشركة تشمل وصلات المياه الآمنة صحيًا، لافتاً إلى أن المصنع القائم يلبّي جانبًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلي، ويقوم بتصدير منتجاته لعدد من الدول، بما يعكس القدرة التنافسية العالية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.