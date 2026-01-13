وزير الاتصالات يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون المشترك

استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار في صناعة التعهيد في مصر.

كما جرى بحث التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، إلى جانب التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات أنظمة الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، والاستفادة من مقومات مصر كمركز إقليمي وبوابة للأسواق الأفريقية.

وخلال اللقاء أكد طلعت أن التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمملكة المتحدة يتسم بالتنوع في العديد من المجالات؛ معربا عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة ليشمل التعاون الأكاديمي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الشراكات بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات البريطانية إلى جانب التعاون في برامج بناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها فضلا عن تشجيع الشركات البريطانية على الاستفادة من المزايا التنافسية التي يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مقدمتها توافر قاعدة من الكوادر البشرية المدربة.

كما شهد اللقاء مناقشة تنظيم فعالية في مصر بمشاركة عدد من الشركات المصرية والبريطانية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم خلالها تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى في مجالي التحول الرقمي والتعهيد.