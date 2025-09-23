الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم الثلاثاء ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، حيث ارتفع بنسبة 0.91% إلى نحو 3780 دولار للأوقية، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وقفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية أمي الاثنين، أول تعاملات الأسبوع، إلى أعلى مستوى قياسي في وقتها، حيث ارتفع بنسبة 0.71% إلى نحو 3711 دولار للأونصة.

وكان الذهب شهد خلال الأيام الماضية حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، وأغلقت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها يوم السبت عند مستوى 3685 دولارًا للأونصة.

