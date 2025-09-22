قال المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية "لمصراوي"، إن إنتاج الحرير الطبيعي سيسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية عبر المراحل المختلفة من تحضير ونسيج وصباغة وطباعة، بما يفتح المجال أمام صناعات تحويلية جديدة.

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة قد أعلنا في بروتوكول مشترك إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي على مساحة 250 فدانًا بمدينة الخارجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الحرير الطبيعي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.

وأوضح المرشدي أن مشروع إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة يحتاج إلى دراسة دقيقة لضمان جدواه، لافتًا إلى أن تربية شرانق الحرير تتطلب بيئة وحاضنات خاصة.

وأشار إلى أن السوق المحلي لن يكون قادرًا على استيعاب المنتج بأسعاره المرتفعة، معتبرًا أن الرهان الحقيقي لنجاح المشروع يتمثل في توجيه الإنتاج للتصدير، وهو ما سيضمن له تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة ويسهم في زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة.

وأضاف المرشدي أن الطلب العالمي على الحرير الطبيعي يتراجع تدريجيًا لصالح البدائل الصناعية المصنعة من البتروكيماويات، وهو ما يقلل من حجم استهلاكه ويقصره على الشرائح الأكثر ثراء.

وفي رؤيته لتطوير قطاع الصناعات النسيجية، شدّد المرشدي على ضرورة حماية السوق المحلي من الممارسات غير الشرعية وعمليات التهريب.

