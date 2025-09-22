واردات الغاز الطبيعي تقفز 82.8% في يوليو رغم زيادة الإنتاج المحلي

أظهرت بيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفط (جودي)، قفزة كبيرة في واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال شهر يوليو الماضي بلغت نسبتها 82.8% على أساس شهري، رغم ارتفاع الإنتاج المحلي بنحو 4.7% ، وذلك بحسب ما نشرته "العربية بيزنس".

وارتفعت واردات مصر من الغاز إلى مليار و985 مليون متر مكعب في يوليو، مقابل مليار و86 مليون متر مكعب في يونيو، بزيادة قدرها 899 مليون متر مكعب.

كما أن واردات الغاز ارتفعت عبر خطوط الأنابيب صعدت إلى 783 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 477 مليون متر مكعب في يونيو، فيما تضاعفت واردات الغاز المسال لتسجل مليار و200 مليون متر مكعب، مقابل 609 ملايين متر مكعب في يونيو.

