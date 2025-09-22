شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها رئيس الفريق العربي المعني بالذكاء الاصطناعي، في الدورة الأولى من المائدة المستديرة الإقليمية الرفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة: من الابتكار إلى الأثر، التي انعقدت يومي 15 و16 سبتمبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات قامت بتنظيم الحدث، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وذلك في إطار متابعة وتنفيذ خارطة الطريق نحو "تحول رقمي مستدام 2025–2030" والرؤية الاستراتيجية للمنظمة 2030 "بناء مستقبل رقمي عربي ذكي، آمن ومستدام".

وتمثل الهدف الرئيسي من المائدة المستديرة في توفير منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز الشراكات الفاعلة بين مختلف أصحاب المصلحة في المنطقة العربية، ومناقشة سبل توظيف التكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، بمسؤولية لتحقيق الأثر المستدام في المجتمعات العربية، فضلًا عن إتاحة فرصة لتبادل الرؤى والخبرات وتفعيل التعاون الإقليمي نحو مستقبل رقمي عربي مزدهر.

وتضمنت أهداف الفعالية استكشاف سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة بالمنطقة العربية، وتبادل الخبرات بشأن التجارب الناجحة في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والطاقة والمدن الذكية، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والتقنية والمؤسسية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا، وكذلك عرض أحدث النماذج والتجارب الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الحدث، شاركت وزارة الاتصالات في أعمال الجلسة الثانية بعنوان "العدالة والحوكمة الرقمية: نحو ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي"، التي ناقشت أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت وزارة الاتصالات جهود الفريق العربي المعني بالذكاء الاصطناعي، الذي تترأسه مصر، وعمله بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة لوضع إطار عربي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ليكون مرجعًا للدول العربية في تطوير سياساتها الوطنية وبناء منظومات متكاملة للذكاء الاصطناعي المسؤول.

كما تم تسليط الضوء على جهود الفريق في إعداد الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، وصياغة الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، بما يعكس التزامًا عربيًا مشتركًا بتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يخدم التنمية المستدامة.