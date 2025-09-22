سعر الذهب يتجاوز 5 آلاف جنيه بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

قفزة سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيًها، بمنتصف تعاملات الاثنين 22-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية ليتخطى عيار الذهب 21 نطاق الـ 5 آلاف جنيه.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3346 جنيهًا للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4302 جنيه للجرام.

قفز سعر الذهب عيار 21 إلى 5020 جنيهًا للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5737 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 40160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 178420 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 286850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99% إلى نحو 3721 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.