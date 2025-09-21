إعلان

سعر الذهب في مصر يقفز بنحو 8 أضعاف في 9 سنوات (انفوجرافيك)

05:14 م الأحد 21 سبتمبر 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:
قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 8 أضعاف مستوياتها خلال آخر 9 سنوات، حيث سجل سعر الذهب اليوم نحو 4975 جنيها مقابل 639 جنيها بنهاية عام 2017.

وجاء ذلك نتيجة الارتفاعات المتتالية في متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال ال 8 سنوات الآخيرة منذ التعويم الأول في عام 2016، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمي.
ويعد العاملان المؤثران في تسعير الذهب بالسوق المحلي، هما الأسعار العالمية للمعدن، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويرصد مصراوي في الانفوجراف التالي تطور متوسط سعر الذهب للمستهلك في مصر بنهاية شهر ديسمبر من كل عام في آخر 9 سنوات، حتى تعاملات اليوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، بحسب ما نشره مصراوي في السنوات الماضية، عدا 2025 التي استعان مصراوي فيها بسعر اليوم للمستهلك، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب أسعار الذهب المعدن الأصفر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة