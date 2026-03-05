قفزة في وقود الطائرات بأوروبا مع تهديد حرب الشرق الأوسط للإمدادات

قفزت أسعار وقود الطائرات في الأسواق الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في نحو 15 شهرًا، مع تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران؛ ما دفع أيضًا أسعار الديزل إلى الارتفاع وسط قلق المتعاملين من تأثير أي تعطل محتمل في الشحنات القادمة من الخليج.

ومنذ اندلاع الأعمال العسكرية يوم السبت الماضي، ارتفعت علاوة الديزل على النفط الخام بنحو 60%، بينما قفزت أسعار وقود الطائرات بنحو 45%، وفق بيانات أسعار السوق الصادرة عن شركة أرجوس ميديا المتخصصة في متابعة أسواق الطاقة، بحسب ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ويعكس هذا الارتفاع مخاوف الأسواق من أن أي انقطاع في الشحنات القادمة من الخليج وهو مصدر رئيسي للوقود بالنسبة لأوروبا قد يؤدي إلى تضييق الإمدادات بشكل ملحوظ قبل ذروة موسم السفر الصيفي.

وعلى الرغم من أن خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، ارتفع بنحو 9% ليقترب من 77 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها، فإن محللين يرون أن سوق النفط العالمي لا يزال يتمتع بإمدادات جيدة، خاصة أن إسرائيل تجنبت حتى الآن استهداف البنية التحتية لتصدير النفط الإيراني.

ويبرز الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المكرر حجم اعتماد أوروبا على واردات الشرق الأوسط.

وخلال العام الماضي، جاء أكثر من خُمس واردات الديزل المستخدمة في الطرق داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج من دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتساهم دول الخليج بأكثر من نصف واردات أوروبا من وقود الطائرات، أي ما يقرب من 13 مليون طن، وفق بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة، إلى جانب إمدادات أخرى من الولايات المتحدة والهند وتركيا.

وتعد المملكة المتحدة من أكثر الدول الأوروبية عرضة للتأثر، إذ استوردت نحو ثلث احتياجاتها من الديزل وقرابة ثلثي احتياجاتها من وقود الطائرات خلال العام الماضي.

وبحلول الخميس، وصل سعر وقود الطائرات إلى نحو 27 دولارًا للبرميل فوق سعر خام برنت، بينما بلغ هامش الديزل نحو 29 دولارًا للبرميل.

وقد يستغرق تأثير هذه الزيادات عدة أسابيع قبل أن يصل إلى المستهلكين وشركات الطيران، نظرًا لاعتماد العديد من الشركات على استراتيجيات التحوط للحد من تقلبات الأسعار.

