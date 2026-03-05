انخفاض الذهب والفضة عالميًا مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم الخميس في الأسواق العالمية، بعد مكاسب سابقة، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم.



انخفض الذهب خلال التعاملات بنسبة 1.20% إلى 5079 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.64% إلى نحو 82 دولارًا للأوقية. وفي المعاملات الفورية، سجل الذهب انخفاضًا بنسبة 0.7% إلى 5099.48 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش، بينما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5% لتصل إلى 5108.70 دولارًا.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.32%، مما زاد الضغط على الذهب والفضة المقومين بالدولار، وقلص جاذبيتهما للمستثمرين غير الأمريكيين.

وسجل الذهب مستوى قياسي عند 5594.82 دولارًا للأوقية في 29 يناير، وارتفع مؤقتًا فوق 5400 دولار مع بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يتراجع لاحقًا بفعل صعود الدولار الذي جذب التدفقات نحو الملاذات الآمنة.



