خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الجبن والدواجن والذهب

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والبيض، والدواجن، والسمك البلطي، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجبن .. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء