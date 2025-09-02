إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الجبن والدواجن والذهب

01:52 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والبيض، والدواجن، والسمك البلطي، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

