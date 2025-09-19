إعلان

3 شركات اتصالات تفتح باب الحجز المسبق لهاتف آيفون 17 في مصر

01:41 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

آيفون 17 الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

أعلنت ثلاث شركات اتصالات في مصر وهم "فودافون وأورنج ووي" عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك عن فتح باب الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة.

وكانت شركة آبل كشفت يوم الثلاثاء 9 سبتمبر عن أحدث إصداراتها من هواتف آيفون وشملت السلسلة الجديدة: آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، وآيفون إير.


اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء التريند.. أسعار دمى "لابوبو" تتراجع من آلاف الجنيهات إلى 100 جنيه

12 مصريا في قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025

أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. خبراء يفسرون

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فودافون أورنج وي هواتف iPhone 17 الجديدة شركة آبل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان