3 شركات اتصالات تفتح باب الحجز المسبق لهاتف آيفون 17 في مصر

كتبت- آية محمد:

أعلنت ثلاث شركات اتصالات في مصر وهم "فودافون وأورنج ووي" عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك عن فتح باب الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة.

وكانت شركة آبل كشفت يوم الثلاثاء 9 سبتمبر عن أحدث إصداراتها من هواتف آيفون وشملت السلسلة الجديدة: آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، وآيفون إير.



اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء التريند.. أسعار دمى "لابوبو" تتراجع من آلاف الجنيهات إلى 100 جنيه

12 مصريا في قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025

أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. خبراء يفسرون