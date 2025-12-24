طلعت: إضافة ألف منفذ بريد جديد و3 آلاف ماكينة ATM مند 2018

اجتمع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتشكيله الجديد برئاسة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك في مقر الهيئة بالقرية الذكية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فقد استعرض طلعت التطورات التي شهدها البريد المصري على مدار سبعة أعوام، مشيرًا إلى ان إجمالى منافذ البريد حاليًا يصل إلى 4651 منفذًا، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 85% من هذه المكاتب على مستوى الجمهورية، مع الاقتراب من الانتهاء من تنفيذ مستهدفات الهيئة في المراحل الثلاثة لمشروع حياة كريمة.

وأضاف طلعت أنه منذ عام 2018 تمت إضافة نحو ألف منفذ بريد، شملت 770 مكتب بريد، إلى جانب الأكشاك البريدية والمكاتب المتنقلة، فضلًا عن نشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلي في مكاتب البريد

وأوضح انتشار ماكينات الصراف الآلي في ما يقرب من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز قدرة الهيئة على التوسع في إطلاق الخدمات المالية والحكومية والبريدية، وتقديم حزم خدمية تتوافق مع متطلبات المواطن المصري.

كما لفت إلى خدمة وصلها التى أطلقها البريد لتحفيز التجارة الالكترونية؛ موضحًا أنه تم إنشاء أكثر من 47 مركزًا لوجيستيًا لدعم الخدمات البريدية وتقديمها للمواطنين بصورة مميكنة، إلى جانب تجديد متحف البريد وزيادة معروضاته بنحو 3 أضعاف، ليصبح من أفضل متاحف البريد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد طلعت أن البريد يشهد تطوير شامل لدعم التوسع في تقديم خدمات التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التي تستكمل مسيرة التطوير.

وأوضحت داليا الباز أن الهيئة القومية للبريد تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تقديم خدمات للغير، سواء كانت حكومية أو مالية، بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، مشيرة إلى أن البريد يولي اهتمامًا خاصًا بالخدمات الرقمية لاستقطاب فئة الشباب.

وأشارت الباز إلى قرب إطلاق تطبيق "فلوسي" تزامنًا مع عيد البريد المقبل، كأول منصة رقمية في مصر تتيح للمواطنين شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول، فضلًا عن إعادة إطلاق تطبيق "إيزي باي" بالتعاون مع شركة "إى فاينانس" لإتاحة إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة عبر الهاتف.