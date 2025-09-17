كتب- أحمد الخطيب:

عاد سعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 17-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة لمصراوي.

تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لقرار حسم سعر الفائدة على الدولار في سادس اجتماع له خلال 2025 اليوم الأربعاء.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3293 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4234 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4940 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5645 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 39520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 175559 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 282250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3679 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.