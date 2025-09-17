بعد انسحابها من البحرين.. كارفور تعلن إغلاق متاجرها في دولة الكويت



وكالات

أعلنت شركة كارفور عملاق تجارة التجزئة، أنها أنهت أعمالها في دولة الكويت.

وقالت الشركة في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك": "شكرًا من القلب لكل عملاء كارفور الكويت على ثقتكم ودعمكم طوال العقود الماضية، اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، توقفت عمليات كارفور في دولة الكويت".

والأحد الماضي، أعلنت أسواق كارفور البحرين بشكل مفاجئ وقف جميع عملياتها التجارية في البحرين اعتبارا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأشارت الإدارة، في منشور على صفحتها الرسمية فيسبوك إلى أن القرار يسري ابتداء من الأحد، معربة عن شكرها وامتنانها للزبائن على دعمهم وثقتهم المستمرة طوال العقود الماضية.

ولم تقدم الشركة حتى الآن تفسيرا لأسباب إغلاق هذه الفروع، لكنها تأتي بعد عامين من حملات واسعة لمقاطعة الشركة بسبب اتهامات بالتواطؤ مع إسرائيل .

حيث يقول القائمون على حملات مقاطعة الشركة الفرنسية، إنه في شهر مارس 2022، أبرمت مجموعة كارفور متعددة الجنسيات، ومقرّها فرنسا، اتفاقية امتياز جديدة مع شركة "Electra Consumer Products" وشركتها الفرعية "Yenot Bitan"، وكلتاهما شركات إسرائيلية متورّطة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.

وتعدّ مجموعة كارفور إحدى كبرى الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة ولها أكثر من 3,400 متجر في جميع أنحاء العالم، وفقا للغد.

في شهر يوليو 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن نظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي برمّته ووجود إسرائيل بحدّ ذاته في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وبما يشمل المستعمرات التي تقيمها على أراضٍ فلسطينية مسلوبة، غير قانوني ويُحظَر تقديم أي دعم له أو الاعتراف به.

وفي ديسمبر 2022، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل BDS مناصري حقوق الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة مجموعة كارفور حتى تلغي اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مع شركة إلكترا الإسرائيلية وشركة يينوت بيتان التابعة لها؛ وحتى توقف بيع جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الآلاف من المتاجر الكبرى محلات السوبرماركت ومتاجر البقالة التي تشغّلها في شتى أرجاء العالم.

كما يتم اتهام كارفور بمساندة قتلة الشعب الفلسطيني عبر تقديمها آلاف الطرود لجنود الاحتلال في غزة، ووفقا للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل فقد أقام أحد متاجر كارفور في القدس حملة جمع تبرعاتٍ لدعم الجنود الشجعان المشاركين في الإبادة.