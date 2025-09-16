خطوات تحويل خدمة الإنترنت الأرضي من شركة إلى أخرى في 72 ساعة

كتبت- آية محمد:

تتيح شركات المحمول للمستخدمين حرية الانتقال من شركة إنترنت إلى أخرى، ولكن عملية النقل لا تتم بشكل تلقائي، بل تتطلب إجراءات محددة يجب الالتزام بها لضمان عدم انقطاع الخدمة أو تأخير تفعيل الاشتراك الجديد.

ويرغب الكثير من المستخدمين أحيانًا في الانتقال من شركة إنترنت إلى أخرى، سواء للاستفادة من عروض أفضل أو للحصول على خدمة أكثر استقرارًا.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات نقل خدمة الإنترنت الأرضي من شركة إلى أخرى.

أولًا: إلغاء الاشتراك مع الشركة القائمة.

1- التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة الذي يرغب في التحويل لها.

2- تقديم طلب الإلغاء سواء من خلال الفرع أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة.

3- استلام كود الإلغاء خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، حيث ترسل الشركة رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالخدمة.

4- سداد أي مستحقات مالية متأخرة قبل الانتقال للشركة الجديدة.

ثانيًا: الاشتراك مع الشركة الجديدة

1- زيارة أحد فروع الشركة المراد التعاقد معها.

2- تقديم استمارة الاشتراك مرفقًا معها صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كود الإلغاء المستلم من الشركة السابقة.

3- دفع رسوم الاشتراك وفقًا للباقة والعروض المتاحة وقت التقديم.

4- تفعيل الخدمة خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، حيث ترسل الشركة رسالة نصية بتفعيل الخدمة وبدء تشغيلها.

