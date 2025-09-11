سهم "اوراسكوم كونستركشن" يقفز 49.26% بأول جلسة تداول بسوق أبو ظبي

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سهم شركة اوراسكوم كونستركشن "بى إلـ سي" بنحو 49.26% ببداية أول جلسات تداوله في سوق أبو ظبي للأوراق ليسجل 45 درهم إماراتي مقابل سعر الفتح 31.70 درهم إماراتي، بقيمة سوقية تصل 4.96 مليار درهم.

ويعد اليوم هو أول جلسات تداول أسهم شركة "أوراسكوم كونستراكشون" في سوق أبوظبي للأوراق، وذلك بعد موافقة جمعيتها العمومية الاستثنائية على نقل الإدراج الأساسي من "ناسداك دبي" إلى "سوق أبوظبي"، مع استمرار الإدراج الثانوي للشركة في "البورصة المصرية" دون أي تغيير.

وأفصحت الشركة يوم الأحد الماضي ، أن سعر الافتتاح سيحدد على أساس آخر إغلاق في "البورصة المصرية" بتاريخ 10 سبتمبر، ويُحوَّل إلى الدرهم الإماراتي وفق سعر الصرف المعلن من مصرف الإمارات المركزي.

ويذكر أن سعر إغلاق سهم شركة "أوراسكوم كونستراكشون" عند 400.40 جنيه للسهم الواحد، حيث أن سعر الجنيه المصري في مصرف الإمارات المركزي يساوي 0.076 درهم إماراتي.