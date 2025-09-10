"بي إيه إس إف" تناقش تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية

كتبت- دينا خالد:

ناقشت شركة "بى. إيه. إس .إف" للحلول الزراعية حوار بعنوان "عصر جديد للزراعة المصرية: حوار الأمن الغذائي"، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، ومحسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، ومصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز باتحاد الصناعات، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ويأتي انعقاد هذا الحوار في وقت يشكّل فيه القطاع الزراعي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 15.6% من إجمالي الناتج المحلي، مما يجعله ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، بحسب بيان للشركة اليوم.

وركزت الجلسة على رؤية مصر للنمو الزراعي بما يشمل التوسع في استصلاح الأراضي والممارسات المستدامة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة وحلول الابتكار.

كما ناقشت الجلسة، أهمية تطبيق معايير الجودة العالمية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأكد المتحدثون على أنه ينبغي أن يكون مستقبل الزراعة في مصر مُرتكزًا على المزارع، بما يجعل هذا القطاع أكثر جذبًا وتفاعلًا للمزارعين، مع تمكينهم كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

وأكد محسن البلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، على أن تأهيل وتدريب المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة، ومواجهة التحديات التي تواجه المزارع المصرى مثل التغير المناخي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح البلتاجي أن الجمعية تضع هذا المحور على رأس أولوياتها لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الصادرات.

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه خلال السنوات الأخيرة شهدت الصادرات المصرية الزراعية طفرة ملحوظة، حيث استطاعت أن تعزز قدرتها التنافسية وتفتح لنفسها مكانة راسخة في العديد من الأسواق العالمية، حيث احتلت مصر المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال، بينما واصلت البطاطس المصرية تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للأسواق الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى تقدم كبير في صادرات محاصيل أخرى مثل العنب والبطاطا والفاصوليا البيضاء.

وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص يحث على تبني التقنيات الحديثة مثل الزراعة الكهروضوئية، مما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق أهداف متعددة في آن واحد؛ من تحسين الإنتاجية الزراعية، ومواجهة التغيرات المناخية، وترشيد استهلاك المياه والمدخلات، وصولًا إلى توليد طاقة نظيفة وخلق بيئة عمل أفضل للعاملين في الحقول تحت الألواح الشمسية.

وأكد النجاري، على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المحرك الأساسي لتحويل هذه الابتكارات إلى أدوات عملية تعزز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني.

وقال جوستافو باليروس، النائب الأول لرئيس بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التقنيات الحديثة والحلول الذكية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية الزراعية. طب

وأكد، على أن شركته تعمل على دمج الابتكار والاستدامة لدعم المزارع المصري ورفع جودة المحاصيل بما يتماشى مع المعايير العالمية.