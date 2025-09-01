إعلان

ارتفاع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:36 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

سمك المكرونة السويسي

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 110 و210 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

سمك المكرونة السويسي سوق العبور المأكولات البحرية
