زيادة 23% في أعداد المستثمرين بالبورصة المصرية.. فما الاسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

رجح خبراء بسوق الأوراق المالية بأن طفرة زيادة أعداد المستثمرين الأفراد الجدد بنحو 23% خلال أول 6 أشهر ترجع إلى عمليات الاستقطاب عبر البرامج التكنولوجيا وشركات الوساطة المالية الرقمية.

ووفق تصريحات سابقة لـ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، فإن عدد المستثمرين الجدد من الأفراد بلغ نحو 123 ألف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ نحو 100 ألف في نفس الفترة من العام الماضي؛ بزيادة بنحو 23%.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن معظم زيادة عدد المستثمرين الأفراد بنسبة 23% خلال النصف الأول تأتي من هؤلاء المستثمرين الجدد من فئة الشباب الذين تم استقطابهم عبر برامج التكنولوجيا وشركات الوساطة المالية الرقمية.

وأكد عمارة، على أن هذا التطور مؤشر إيجابي، حتى إن لم تعلن أحجام وقيم استثماراتهم بشكل دقيق.

وأشار إلى أن دخول التكنولوجيا في نشاط التداول، وتسهيلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ساهمت بشكل مباشر في زيادة عدد المتعاملين بالبورصة، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا لتعزيز السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.

واتفقت معه حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، قائلة : "شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد الجدد الذين دخلوا السوق مؤخرًا هم من فئة الشباب، وقد تم استقطابهم من خلال التطبيقات الإلكترونية للتداول".

وأكدت أن إدخال التكنولوجيا، إلى جانب حملات التوعية التي تقدمها البورصة، أسهم في زيادة الوعي المالي، وبالتالي جذب شرائح جديدة من المتعاملين، وهو ما ينعكس على تحسن مستويات السيولة وارتفاع معدلات الطلب على الأسهم.

