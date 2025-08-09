كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أنه يعتزم إقراض بنك الإسكندرية 20 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الخضراء بمصر.

بحسب بيان بنك EBRD على موقعه الإلكتروني ، فإن القرض يأتي بموجب إطار برنامج الصندوق الأخضر للمناخ الإقليمي الثاني في مصر ("GEFF II")، ومن المتوقع أن يشارك صندوق المناخ الأخضر (GCF) في تمويل ما يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي من هذا القرض.

بنك الإسكندية يعد من أحد أكبر 10 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري وتستحوذ مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية على الحصة العظمى 80% من إجمالي رأس مال البنك مقابل 20% لمصر ممثلة في وزارة المالية.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ نحو 1.2 مليار دولار لمصر خلال العام الماضي ومن المستهدف ضخ نفس حجم التمويلات خلال العام الحالي.

ضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار منذ بدء عملياته في مصر 2012 نحو 13.2 مليار يورو للقطاع الخاص والحكومة المصرية لتمويل 203 مشروعا منها مشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساوة بين الجنسين والطاقة الخضراء والنقل وغير ذلك.

يستحوذ القطاع الخاص وفق بيان البنك على 62% من إجمالي التمويلات التي ضخها البنك لمصر حيث تبلغ المحفظة التمويلية القائمة حاليا لمصر نحو 4.76 مليار يورو.