كتبت- آية محمد:

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب وزن كل منها كيلوجرام واحد، في حين ظل الذهب في المعاملات الفورية على مسار تحقيق مكسب أسبوعي ثان على التوالي بفضل اضطرابات الرسوم الجمركية وآمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لـ "رويترز".

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3396.92 دولارًا للأوقية (الأونصة)، اعتبارًا من الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 23 يوليو في وقت سابق من الجلسة، وارتفع سعر الذهب بنحو 1% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 1.4 بالمئة إلى 3502.90 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولار.

اتسع الفارق السعري بين أسعار العقود الآجلة في نيويورك وأسعار السوق الفورية بأكثر من 100 دولار بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوجراما واحدا، نقلا عن خطاب من الجمارك وحماية الحدود.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 31 يوليو أن سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما واحدا و100 أوقية يجب تصنيفها تحت رمز جمركي يخضع لتعريفات جمركية أعلى، وهي الخطوة التي قد تؤثر على سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم.

ولن يسري هذا التغيير خلال أسبوعين أو شهر، لذا لا يُمكن إرسال المزيد من السبائك فورًا، مع ذلك، إذا أرسلتموها اليوم، فسيكون السعر هو سعر بورصة لندن السويسرية، مضافًا إليه رسوم جمركية إضافية، وهو السعر الجديد في الولايات المتحدة، وفقًا لجيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس.