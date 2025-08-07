إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

10:12 ص الخميس 07 أغسطس 2025

أسعار البيض

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 139.33 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 141.04 جنيه، بزيادة قرش.

