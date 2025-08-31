تنويه من تاون جاس لسكان الرماية بالهرم

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بمحطة تموين كارجاس بمنطقة الرماية بالهرم، وذلك اليوم الأحد بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساءً.

وأكدت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن هذه الأعمال ستتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، مشيرة إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء خلال فترة الصيانة.

كما أوضحت في المنشور " نهيب بالسادة العملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة".

ودعت الشركة العملاء إلى التواصل مع مركز الطوارئ على الرقم 129 من أي خط أرضي، في حال وجود أي استفسار.

