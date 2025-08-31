"أبوقير للأسمدة" تربح 9.35 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ارتفاع إيراداتها 24% خلال العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي إلى 22.92 مليار جنيه، مدفوعة باستراتيجية تسويقية ناجحة واستمرار الطلب العالمي على الأسمدة.

وبحسب بيان الشركة اليوم حول نتائج الأعمال فإن صافي الربح بلغ 9.35 مليار جنيه، متأثراً بعوامل غير متكررة تتعلق بفروق العملة، في حين حقق صافي الربح (باستبعاد أثر هذه الفروق) نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 8.90 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت في بيان مرسل من الشركة، أن العام المالي 2024/2025 مثّل عاماً مليئاً بالتحديات نتيجة للعوامل الجيوسياسية والتي أثرت على إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، إلا أن الشركة نجحت في تحويل هذه التحديات إلى فرص عززت من كفاءتها التشغيلية ومكانتها السوقية.

وتابع البيان، أن الشركة تمكنت من تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانعها الثلاث في وقت واحد ولأول مرة في تاريخها، ما سينعكس إيجاباً على استمرارية التشغيل على المدى الطويل.

ونجحت الشركة، في تحقيق نمو في أرباح التشغيل بنسبة 27% لتسجل 8.16 مليار جنيه، في دلالة واضحة على قوة الأداء التشغيلي وجهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والكهرباء.

وكما واصلت الشركة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، حيث سجلت نحو 7.7 مليون ساعة عمل دون إصابات خلال العام، وبلغ إجمالي الساعات الآمنة المتصلة نحو 72 مليون ساعة للعام السابع على التوالي، وهو إنجاز يعكس بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، أعلنت الشركة عن نجاحها في خفض نحو 2.2 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وجاري العمل في تنفيذ مشروع محطات الطاقة الشمسية بطاقة تصميمية للمرحلة الأولى بلغت 2.6 ميجاوات، دعماً لرؤية مصر 2030 في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف البيان، أن الشركة تستمر في تقييم محفظة مشروعاتها الاستثمارية ودراسة منتجات جديدة تفتح أسواقاً متنوعة وتخلق قيمة مضافة للمساهمين.

وبهذا الأداء المتوازن بين النمو والتوسع والاستدامة، تواصل أبوقير للأسمدة تعزيز مكانتها كأحد أبرز منتجي الأسمدة النيتروجينية محلياً وعالميًا.