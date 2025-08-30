إعلان

لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. "تاون جاس" تطمان سكان التجمع الأول

03:06 م السبت 30 أغسطس 2025

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال تدفيع الغاز الطبيعي بمنطقة محلات شيل أوت – حديقة الأسرة – التجمع الأول، اليوم بدءاً من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأعمال ستتم وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، مشددة على أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء.

وطمأنت "تاون جاس" المواطنين بعدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز خلال فترة الأعمال، موضحة أنها أمر طبيعي ناتج عن إجراءات التدفيع.

ودعت الشركة عملاءها، في حال وجود أي استفسار، إلى التواصل مع غرفة طوارئ الشركة على رقم 129 من أي هاتف أرضي.

اقرأ أيضًا:

توقعات بصعود أسعار الذهب بعد خفض المركزي للفائدة اليوم

هل تتراجع أسعار السلع بعد خفض المركزي سعر الفائدة؟ شعبة المواد الغذائية تجيب

شعبة القصابين: خفض الفائدة خطوة محفزة لزيادة إنتاج اللحوم واستقرار الأسعار

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تاون جاس الغاز الطبيعي الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر