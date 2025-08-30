لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. "تاون جاس" تطمان سكان التجمع الأول

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال تدفيع الغاز الطبيعي بمنطقة محلات شيل أوت – حديقة الأسرة – التجمع الأول، اليوم بدءاً من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأعمال ستتم وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، مشددة على أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء.

وطمأنت "تاون جاس" المواطنين بعدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز خلال فترة الأعمال، موضحة أنها أمر طبيعي ناتج عن إجراءات التدفيع.

ودعت الشركة عملاءها، في حال وجود أي استفسار، إلى التواصل مع غرفة طوارئ الشركة على رقم 129 من أي هاتف أرضي.

