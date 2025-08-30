تراجع إجمالي الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2025

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية إن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% في العام المالي 2023- 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي المحلي في العام المالي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي.

وأرجع ذلك التحسن خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وأضاف كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى "أننا سددنا أكثر مما اقترضنا"

وأشار إلى أنه تم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام فى يونيو2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

وأكد كجوك إلى العمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة.

ارتفاع الفائض الأولي

وأشار الوزير إلى أن تم تحقيق الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة في حياة الناس وتحقيق المستهدفات والحفاظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين.