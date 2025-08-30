كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم صرف نحو 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن، خلال العام المالي الماضي بهدف تخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودي الدخل.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أنهم خصصوا 2.1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار خلال العام المالي الماضي ليستفيد منها نحو 484 ألف مواطن.

وأشار الوزير إلى أننا استطعنا بالتعاون مع وزارة الصحة علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وتم صرف خلال السنة المالية الماضية 7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية.

وأشار الوزير إلى وجود تعاون مع كل الوزارات "قدر المستطاع" لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي الماضي.

وأشار كجوك إلى زيادة الإنفاق بنسبة 19.3% على قطاع الصحة و20.1% للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيًا.