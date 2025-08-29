إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

07:33 م الجمعة 29 أغسطس 2025

أسعار الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 29-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3103 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3990 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4655 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5320 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53200 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165452 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.48% إلى نحو 3433 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

