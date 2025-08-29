انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 29-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3093 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5302 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164892 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29% إلى نحو 3407 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.