تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة نشر ثقافة الأمن السيبراني

كتبت- آية محمد:

أطلق المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام حملة إذاعية توعوية تحت شعار "خليك واعي"، تبث عبر محطات الإذاعة المصرية "البرنامج العام، صوت العرب، الشباب والرياضة، الشرق الأوسط، الأغاني، البرنامج الثقافي، التعليمية، الكبار، الإذاعات الإقليمية".

وبحسب بيان الجهاز اليوم، جاء ذلك في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت.

وتتضمن الحملة رسائل توعوية قصيرة يتم بثها عدة مرات بشكل يومي، وتركز على إرشاد المواطنين نحو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت، من خلال نصائح عملية لحماية الحسابات والبيانات الشخصية، والتصدي للاحتيال الإلكتروني، والوقاية من الشائعات والمحتويات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتستهدف الحملة تعزيز الحماية الرقمية لكل أفراد الأسرة المصرية من خلال رفع الوعي بالسلوكيات الآمنة على الإنترنت، والتأكيد على أن المستخدم هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، من خلال اتباع إجراءات بسيطة مثل تفعيل المصادقة الثنائية أو استخدام كلمات مرور قوية يقلل من مخاطر الاختراق بنسبة تصل إلى ٨٠% وفقًا للتقديرات الدولية.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في ضوء التزايد الكبير في حجم التهديدات السيبرانية عالميًا وما يترتب عليها من مخاطر مباشرة على الأفراد والمجتمعات.

وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، تُعد الجرائم الإلكترونية من بين أهم خمسة مخاطر تهدد العالم خلال العقد القادم، كما تشير إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن ما يقرب من ٦٠% من مستخدمي الإنترنت حول العالم تعرضوا لمحاولات احتيال أو هجمات سيبرانية بدرجات متفاوتة، فيما توضح تقارير “Cybersecurity Ventures” أن شركة أو فردًا ما يتعرض لهجوم إلكتروني كل 39 ثانية على مستوى العالم، أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فقد كشف تقرير “Kaspersky” لعام 2024 أن المنطقة شهدت زيادة بنسبة ١٥% في محاولات التصيّد الإلكتروني مقارنة بالعام السابق.