زادت 24%.. هل الفضة استثمار مغري للمصريين؟

كتبت- آية محمد:

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن هناك إقبالًا ملحوظًا من صغار المستثمرين على شراء الفضة، موضحًا أن ما يجذبهم إليها هو ارتفاع أسعارها المستمر.

وأضاف أن أسعار الفضة في بداية العام سجلت نحو 50 جنيهًا للجرام، بينما وصلت الآن إلى نحو 62 جنيهًا بزيادة 24% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

بلغ سعر أوقية الفضة عالميًا نحو 38.27 دولارًا، منخفضًا بمقدار 0.29 دولار، بعد أن كانت قد لامست مستوى 39 دولارًا في وقت سابق، وهو المستوى الأعلى الذي تصل إليه الفضة منذ ما يقارب 14 عامًا، وفقًا لما تم نشره على موقع "آي صاغة".

وأضاف ميشيل أن المستثمرين لا يشترون المشغولات الفضية، وإنما يتجهون في الغالب إلى شراء السبائك، لأنها الأنسب لادخار أموالهم.

وأوضح ميشيل أن تكاليف المصنعية في السبائك منخفضة جدًا مقارنة بالمشغولات الفضية حيث تكون المشغولات مرتفعة المصنعية نظرًا لتكاليف التصميم والصناعة، ولهذا يفضل المستثمرون شراء السبائك كخيار أفضل للادخار.

وأشار إلى أن السبائك الفضية تأتي بعيار 999 ومتوفرة بجميع الأوزان، ويوجد أوزان كبيرة مثل 250 جرامًا و500 جرام.

وأكد ميشيل أن صغار المستثمرين يلجأون إلى الفضة بهدف حفظ قيمة أموالهم والادخار طويل الأجل، لكن لا يمكن اعتبارها وسيلة استثمارية.

وعن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفضة، أوضح ميشيل أنه إذا جاء القرار بخفض أسعار الفائدة، سينعكس ذلك على أسعار المعادن عمومًا بما في ذلك الذهب والفضة حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها، متوقعًا ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

مقترح ساويرس.. هل يحل بيع الأصول بالدولار أزمة ديون مصر الخارجية؟

منها بطاقة صحية.. التفاصيل الكاملة لوثيقة التأمين على الماشية (مستند)

تفاصيل خدمة التحويلات المالية الدولية عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول