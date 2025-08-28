سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28 أغسطس 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5276 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5316 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4651 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3987 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37212 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.