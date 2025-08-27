كتبت- دينا كرم:

استعرض عبدالوهاب المغوري، رئيس شركة جابكو نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، موضحاً أن استثمارات العام المالي 2024/2025 بلغت 452 مليون دولار، مع الحفاظ علي الإنتاج بما يقرب من 57 ألف برميل يومياً، والانتهاء من المرحلة الأولى لحقل شمال صفا وجار استكمال المرحلة الثانية التي تدخل الخدمة في الربع الثالث من العام المالي الحالي ، لافتاً إلى تنفيذ خطة العمل لحفر وإصلاح 14بئراً بمناطق الشركة .

وأشار إلى تحسن مؤشرات السلامة في إطار العمل علي الهدف "صفر حوادث"، علاوة علي التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة محل الوقود التقليدي وخفض انبعاثات غاز الشعلة من خلال مشروع الاستفادة منه كمصدر للطاقة ، والمضي في التحول الرقمي لرفع كفاءة تشغيل الآبار.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور قيادات قطاع البترول ومسئولي شركة دراجون أويل شريك الاستثمار في شركة جابكو ، وايوك الايطالية الشريكة في شركة طور سيناء التابعة لجابكو .

وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد مع شركاء الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتسريع أعمال البحث والاستكشاف والوصول إلى احتياطيات جديدة.

وأوضح أن زيادة الإنتاج هي الخيار الأقل تكلفة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد، وبما يتيح إعادة استثمار العوائد في انشطة جديدة لدعم الإنتاج مستقبلاً.

ووجه الوزير الشكر للشركاء على التزامهم المستمر، مؤكداً أن التعاون يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكامنة واستخدام احدث التكنولوجيات لزيادة فرص نجاح الاستكشاف ، مشيراً لأهمية الاستمرار في التركيز علي التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، بما يخدم المواطن والاقتصاد والبيئة معاً.

واضاف الوزير أن سلامة الأفراد أولوية قصوى، مشيدا بالانجاز المتحقق لشركة جابكو في مجالات السلامة والبيئة وترشيد الطاقة .

وأشار عبد الكريم المازمي الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ، إلى الجهود المشتركة التي حققت نتائج إيجابية خلال العام المالي الماضي، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعزيز كفاءة الإنتاج والسلامة والحفاظ على الأداء البيئي.

وأشار فرانشيسكو جاسبارى، رئيس شركة أيوك برودكشن، التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر لإنجازات شركة طور سيناء التابعة لجابكو، مشيدًا بتحقيق أهداف الإنتاج واستقرار تكاليف التشغيل، إلى جانب تحسن مؤشرات السلامة ، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس التعاون بين الشركاء.