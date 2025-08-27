كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون أن قيمة الإيرادات المجمعة ارتفعت بنسبة 32.4% في النصف الأول من عام 2025 على أساس سنوي، لتصل إلى 1.95 مليار دولار .

ووفق الإفصاح المرسل اليوم، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 105% على أساس سنوي لتصل إلى 139.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025.

وأوضحت الشركة أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 9.6 مليار دولار وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 13.9 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2025.

وتابعت أن قيمة العقود الجديدة بلغت 3.4 مليار دولار، والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX قيمة 4.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول 2025.

وأشارت الشركة، أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجموعة BESIX بلغت 7.5 مليار يورو وقيمة العقود الجديدة بلغت 1.4 مليار يورو خلال النصف الأول 2025.

وأوضحت أن بدء إنتاج الكهرباء في محطة رياح رأس غارب بنظام البناء والتملك والتشغيل (BO0) بقدرة 650 ميجاوات في يونيو، وترفع إجمالي القدرة التشغيلية لطاقة الرياح لدى المجموعة إلى 913 ميجاوات.

واستكملت أن المساهمون وافقوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 12 أغسطس على نقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) ونقل الشركة إلى سوق أبو ظبي العالمي (ADGM).