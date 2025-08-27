كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3067 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3943 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4600 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5258 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52580 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163523 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 3378 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.