كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر استقر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 26-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-8-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5258 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4600 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3943 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3067 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2191 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 163516.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36800 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29% إلى نحو 3375 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.