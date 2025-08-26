إعلان

تنويه من "تاون جاس" لسكان مصر الجديدة

02:51 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى تاون جاس

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي بشمال هليوبوليس في مصر الجديدة غداً الأربعاء الموافق 27 أغسطس، بدءاً من الساعة الحادية عشرة مساءً.

وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأعمال لن يترتب عليها قطع الغاز عن أي من العملاء، مشددة على أنها ستتم وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان المواطنين.

كما أوضحت "تاون جاس" أن الشعور بأي رائحة غاز في أثناء الأعمال لا يستدعي القلق، مشيرة إلى أن الهدف من الإعلان هو طمأنة العملاء.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل في حال وجود أي استفسار عبر رقم طوارئ الغاز 129 من أي خط أرضي.

شركة تاون جاس تنويه من تاون جاس سكان مصر الجديدة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي قطع الغاز عن سكان مصر الجديدة
