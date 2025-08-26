كتبت- أمنية عاصم:

سجل سعر سهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي ارتفاعًا بنسبة 20% خلال جلسة اليوم ليسجل 318 جنيه مقارنة بـ 265.63 جنيه سعر الفتح ، لتصدر بذلك ارتفاعات البورصة خلال تداولات اليوم.

وشهد سهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي صعودًا قياسيًا بنسبة 189 % من 110 جنيهات سعر الإقفال جلسة 17 أغسطس 2025 إلى 318 جنيها للسهم الواحد حتى منتصف تعاملات اليوم بعد أن أعلن جهاز مستقبل مصر الاستحواذ على الشركة.

كان جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة قد استحوذ على حصة 89.66% من إجمالي رأس شركة العربية للاستصلاح الزراعي – 18 أغسطس 2025 - .

وهذه الصفقة تأتي في إطار إعادة الهيكلة للشركة، وبلغ سعر السهم 5 جنيهات لعدد 4.663 مليون سهم بقيمة إجمالية 23.311 مليون جنيه، وقد قامت شركة "إي إف جي هيرميس" الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.

24 أغسطس 2025 ، نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن نقل اسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بنسبة 89.66%.

وأوضح الجهاز، أن النسبة المشار إليها كانت مملوكة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتم نقل هذه النسبة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وهو جهاز حكومي تابع للدولة المصرية بنسبة 100% علمًا بأن القيمة المالية لعملية نقل الأسهم لم تكن إلا أداة محاسبية لنقل الملكية وليست أساسًا للبيع.