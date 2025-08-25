كتبت- دينا كرم:

أوضح محمد صبحي، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أن الشركة أنتجت خلال العام المالي الماضي نحو 3 ملايين طن من المنتجات البترولية.

وأضاف أن الشركة صدرت منتجات بقيمة 36 مليون دولار منها الشمع الخام والألكيل بنزين والمقطرات، كما وفرت احتياجات العمليات الصناعية في شركات البترول بكمية بلغت 1.1 مليون طن لتعظيم القيمة المضافة.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من البنزين والبنزول بمجمع العطريات بالشركة، والتوسع في السعات التخزينية ورفع كفاءة الوحدات الانتاجية، إلى جانب برامج ترشيد الطاقة التي أسهمت في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وإحداث أثر ملموس في تقليل استهلاك الطاقة بالشركة، ومشروعات الرصد الذاتي والمستمر للانبعاثات حفاظا على البيئة.

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال انعقاد باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، والتي بدأت بشركات القاهرة لتكرير البترول والإسكندرية والعامرية للبترول، برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس .