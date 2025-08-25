إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 أغسطس 2025

03:19 م الإثنين 25 أغسطس 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5204 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5249 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4592 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3936 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36743 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية البورصات العالمية البيع للمستهلك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟