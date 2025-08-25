كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية مشروع إنشاء المجمع الصناعي للتعدين الأهلي بشركة شلاتين في أسوان، كخطوة ضرورية لتعظيم الاستفادة من هذا النشاط وتقنين أوضاع المنقبين بما يحفظ حقوق الدولة ويتيح للأهالي فرصاً أكبر للعمل بشكل موسع و أكثر كفاءة ، مع دراسة التجارب الناجحة في هذا المجال في بعض الدول .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعيات العامة لعدد من شركات التعدين بمقر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ضمت شلاتين للثروة المعدنية وإديكو والسكري لمناجم الذهب والمصرية للثروات التعدينية بحضور ياسر رمضان، رئيس الهيئة ومحمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة وقطاع التعدين والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما أكد الوزير خلال الجمعية العامة لشركة السكري لمناجم الذهب أن منجم السكري يعد قصة نجاح لكونه ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم ونموذج متميز للحفاظ علي البيئة ، مشيراً إلي أهمية دعم الشراكة مع شركة أنجلو جولد اشانتي العالمية المستثمر بالمنجم .

وفى سياق متصل أكد مارسيلو بيرييرا رئيس العمليات بشركة أنجلو جولد اشانتي العالمية عبر الفيديوكونفرانس علي اعتزاز الشركة بشراكتها الاستراتيجية مع قطاع التعدين المصري، و ان الشركة تعتبر مصر أحد أهم الدول في محفظة أعمالها .

وخلال الجمعية العامة لشركة شلاتين أوضحت نتائج الأعمال وصول إجمالي إنتاجها من الذهب لأكثر من 900 كيلو جرام خلال العام من منجم إيقات ومنظومة التعدين الأهلي، مستهدفة رفع الإنتاج إلى نحو 6 أطنان خلال 5 سنوات .

كما تنفذ مشروع المجمع الصناعي بدهميت في اسوان على مساحه 1422 فداناً لاستيعاب التعدين العشوائي وتشغيله داخل المجمع بطرق علمية وصديقة للبيئة ، فيما تواصل الدراسات لزيادة وتأكيد الاحتياطي من الذهب والمعادن بمنطقة غرب جبل علبة بالتعاون مع شركة آفاق للتعدين بما يزيد على 300 ألف أوقية تمهيداً لإعلان كشف تجاري جديد.

واستعرض أمجد غنيم، رئيس شركة واديكو، خطط الشركة لتعظيم الاحتياطي والقيمة المضافة من الخامات التعدينية، خاصة خام الفوسفات، حيث نجحت الشركة خلال عام 2025 في إضافة 5.4 مليون طن احتياطيات جديدة ، وتعمل على مشروع لرفع جودة خامات الفوسفات منخفضة ومتوسطة الجودة بما يضاعف المخزون عالي الجودة بنسبة تصل إلى 200%، ويؤهلها للدخول في شراكات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

ولفت إلي أن الشركة توجه جهودها لتعظيم عمليات التعدين الاخضر وتستعد لإطلاق أول كسارة للفوسفات صديقة للبيئة في موقع عملها باسوان وتشغيل خطوط انتاج الكسارة بالطاقة الشمسية واستقدام معدات ثقيلة تعمل بالكهرباء لتوفير حوالي مليون لتر سولار سنويا .

وخلال الجمعية العامة لشركة السكري لمناجم الذهب بحضور هدي منصور العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة ممثل شركة أنجلو جولد اشانتي العالمية، استعرض المحاسب محمد محمود رئيس مجلس الإدارة رؤية التوسع بالمشروعات البيئية كمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالمنجم ومشروع معالجة المياه ومخلفات الانتاج للتخلص الأمن منها .

وفى سياق آخر أكد رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية الدكتور عمرو حسن أن الشركة تسعى لتحسين جودة المنتج لتحقيق القيمة المضافة وزيادة القدرة التسويقية والتنافسية لتتناسب مع احتياجات السوق المحلى.

وأضاف أنها تستهدف إجمالي إنتاج من الخامات المختلفة بنحو 593 الف طن وخاصة من الفوسفات ، وخامات تعدينية أخري كالكوارتز والتلك وغيرها ، و جارى إسناد قطاعات جديدة بموقع وادى الشغب لتحقيق أعلى معدلات إنتاج ، كما سيجري العمل لأول مرة في خام القصدير .