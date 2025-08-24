إعلان

وزير المالية: مصر تمتلك الأدوات والقدرات الكفيلة لمساندة صادراتها الطبية

07:34 م الأحد 24 أغسطس 2025

اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الط

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمتلك الأدوات والقدرات الكفيلة بمساندة وتعزيز صادراتها الطبية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويرسخ مكانتها الإقليمية والدولية.

بحسب بيان الوزارة اليوم، فإن ذلك جاء خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية للسوق العالمية.

وأشار الوزير، إلى حرصه على الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية بما يواكب خطط الدولة في تعزيز التواجد الخارجي للمنتجات المصرية.

وشدد على أهمية تمثيل القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، مع العمل على تقديم حزمة متنوعة من الحوافز لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

