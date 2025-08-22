كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 22-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3043 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3912 جنيهًا للجرام.

وصعد إلى سعر الذهب عيار 21 إلى 4565 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5217 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162248 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81% إلى نحو 3365 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.