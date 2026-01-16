إعلان

البرهان: معركة الكرامة مستمرة ولن تنتهي إلا بنهاية التمرد وداعميه

كتب-عبدالله محمود:

06:46 م 16/01/2026

الفريق أول عبدالفتاح البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إن معركة الكرامة مستمرة ولن تنتهي إلا بنهاية التمرد وداعميه.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن الشعب السوداني لن يرضى بالظلم وفرض الحلول عليه.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، ‏عودة جميع الخدمات بقوة في الخرطوم.

وقال ‌‏رئيس وزراء السودان في تصريحات لقناة الحدث، أن الأمن مستتب في شوارع الخرطوم، مؤكدًا أن الحكومة تحتاج لكل طوائف المجتمع لبناء التعايش السلمي.

