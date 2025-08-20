صعود سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3023 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3887 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4535 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5182 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161160 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 259100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.