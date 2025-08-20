إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:54 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 110 و230 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور
