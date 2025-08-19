"إيني" تسعى لإنتاج 120 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقل ظهر

كتبت- دينا كرم:

تسعى شركة "إيني" الإيطالية لإنتاج نحو 120 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز من بئرين بحقل "ظهر" بالمياه العميقة في البحر المتوسط في مصر، بحلول شهر نوفمبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق مع بلومبرج" مشترطاً عدم نشر اسمه.

وقال المسؤول، إن الشركة اتفقت مع وزارة البترول على حفر بئرين إضافيتين بحقل "ظهر"، لزيادة معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار.

وأشار المسؤول إلى أنه يتم حالياً حفر البئرين بشكل مائل من خلال حفار "سايبم 10000" في منطقة مجاورة لآبار حفرت في السابق، ولكن أُغلقت بسبب مشاكل فنية، وسيتم الوصول لنفس الطبقة الصخرية المستهدف الإنتاج منها.

من المزمع أن تنتهي "إيني" من ربط إنتاج البئر الثالثة عشرة بحقل ظهر في الشهر الجاري، لتضيف نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.

وأضاف المسؤول الذي تحدث مع "الشرق مع بلومبرج"، أن حقل ظهر يفقد شهرياً نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز، بواقع مليوني قدم يومياً، من إنتاجه جراء تناقص طبيعي في إنتاجية الآبار.

انخفض إجمالي إنتاج حقل "ظهر" لنحو 1.38 مليار قدم مكعب غاز يومياً حالياً مقارنة بـ1.5 مليار قدم يومياً في بداية العام الجاري، بحسب المسؤول.

وينتج حقل "ظهر" نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً، حيث عززت شركات الطاقة الأجنبية وتيرة عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في غرب البحر المتوسط من قِبل شركة "شيفرون".