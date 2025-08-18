إعلان

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:04 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار الأسماك

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الكابوريا، والسمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، بينما انخفضت أسعار الجمبري الصغير، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و80 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و140 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و200 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه، بتراجع 20 جنيهًا.

